Долг Украины перед Россией за газ составляет $2 млрд

Долг Украины перед Россией по газовому контракту составляет 2 млрд долл. США, и он может быть погашен в случае предоставления Россией обещанного кредита. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

“Сегодня существует долг Украины перед Россией, долг, который был сделан предыдущим правительством и предыдущим президентом, объем которого достигает 2 млрд долл. США. Хочу обратиться к Российской Федерации с тем, что Россия обещала предоставить кредит в размере 2 млрд долл. США, который должен был быть направлен на погашение задолженности за газ, возникшей во времена бывшего президента Виктора Януковича”, - сказал Яценюк.

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Он также обратился к правительству РФ с просьбой дать четкий ответ, будет ли Россия “выполнять те обязательства, который она брала на себя несколько месяцев назад”.