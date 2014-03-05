Нефть продолжает торговаться разнонаправленно в ожидании статданных из США

На мировых торгах в среду, 5 марта, цены на нефть продолжают разнонаправленное движение на фоне ожидания публикации статистики по запасам топлива в США.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,16% - до 109,13 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,11% и составила 103,44 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Трейдеры ожидают публикации сегодня статистики по запасам сырья на оптовых складах США от Управления по энергетической информации страны.

Аналитики отмечают влияние погодных условий на цены на нефть - ожидается, что по завершению холодов НПЗ могут приостановить работы на длительное время, поэтому рост запасов нефти может оказаться больше прогноза.