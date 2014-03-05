«Укртатнафта» за год заработала 271,6 млн грн

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в 2013 году получила чистую прибыль в 271,646 млн грн, в то время как 2012 год закончила с чистым убытком в 1,206 млрд грн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, составленном по Международным стандартам.

Согласно документу, выручка от реализации продукции за прошлый год сократилась по сравнению с 2012 годом до 18,370 млрд грн с 19,996 млрд грн.

Прошлый год компания закончила с валовым убытком в 260,524 млн грн, тогда как в 2012 году была валовая прибыль в размере 482,908 млн грн.

Справка УНИАН. «Укртатнафта» была создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн тонн переработки нефти в год.

2011 год «Укртатнафта» завершила с чистым убытком 1,085 млрд грн, тогда как за 2010 год чистая прибыль компании составляла 0,378 млрд грн.