Украина может получить 15 млрд кубов газа за счет реверса из Европы

Украина может получить 15 млрд кубометров газа за счет реверсных поставок из Европы, две-трети из которых возможно получить после договоренностей со Словакией, а оставшиеся 5 млрд куб. м - от немецкой компании RWE.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Я вчера с утра разговаривал с еврокомиссаром по вопросам энергетики, и мы договорились о том, что сегодня есть возможность, скажем так, от Словакии получить до 10 миллиардов газа. Если раньше Словакия не давала добро, из-за того, что не было согласования с россиянами, то сегодня еврокомиссар заявил, что они этот вопрос могут решить», - сказал Продан.

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«На сегодняшний день подписаны договоренности на получение 5 млрд кубометров газа от компании RWE», - добавил министр.

При этом Продан отметил, что этого газа на первое время будет достаточно.

«На первое время этого достаточно», - сказал министр.

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