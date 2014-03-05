Нефтетрейдеры снижают запасы топлива из-за валютного кризиса и мер Нацбанка

На топливном рынке Украины наблюдается сокращение поставок нефтепродуктов и снижение их запасов из-за валютного кризиса и мер Национального банка Украины, ограничивающих доступ нефтетрейдеров к валюте.

Об этом говорится в пресс-релизе консалтинговой группы «А-95».

«Баланс рынка бензина в феврале 2014 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 25,3% (почти на 70 тыс. т, до 203 тыс. т) и на 22,4% по дизельному топливу (на 83 тыс. т, до 289 тыс. т). Накопительный баланс по бензинам и дизтопливам за январь-февраль снизился на 28,1% и 17,4% соответственно», - говорится в сообщении группы.

По мнению специалистов «А-95», негативная динамика вызвана валютным кризисом и мерами Национального банка Украины, ограничившего доступ импортеров к валюте. «Непрогнозируемость курса и отсрочка приобретения валюты на шесть рабочих дней (до десяти календарных) привели к срыву контрактов с экспортерами и, как следствие, к ужесточению условий поставок. В частности, наблюдается отказ от практики предоставления товарных кредитов с переходом на 100%-ную предоплату, а также от расчетов в гривне через украинские дочерние предприятия», - отмечается в сообщении.

Согласно опросу «А-95» крупнейших участников рынка, сегодня трейдеры предпочитают ограничиться снабжением собственных АЗС и временно отказаться от поставок для оптовой реализации либо пополнения запасов.

Также в сообщении отмечается, что дополнительное давление на рынок оказало «блокирование хранилищ группы компаний ВЕТЭК, на долю которой приходилось до 20% рынка».

«В условиях небывалой валютной волатильности оптовый рынок фактически парализован, топливо не хотят продавать даже по предоплате. Это крайне опасная тенденция, хуже высоких цен может быть только нехватка топлива», – цитируются в сообщении слова директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна.

Он подчеркнул, что проблемы являются исключительно внутренними, ситуация на внешних рынках стабильна, открыты все традиционные направления поставок.

По мнению экспертов, профильному министерству необходимо срочно наладить ежедневный мониторинг ресурсной ситуации и установить тесный диалог с поставщиками в рамках экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов. Первоочередным шагом должно стать выведение операций по закупке нефтепродуктов из-под действия постановления НБУ №49 от 6 февраля 2014 г. и разработка режима наибольшего благоприятствования для возобновления оперативных поставок топлива в Украину.

Как ранее сообщал УНИАН, розничные цены на бензин марки А-95 в Украине с 20 по 28 февраля выросли на 7,8% - до 12,15 грн/л, цены на дизельное топливо за указанный период выросли на 8,8%, до 10,92 грн/л.

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