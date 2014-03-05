Продан 19 марта поедет в Брюссель говорить о реверсе газа

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан намерен 19 марта в Брюсселе обсудить с комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером возможность реверса газа через Словакию.

"Были договоренности с еврокомиссаром, что есть возможность рассмотреть так называемый виртуальный реверс. Это реверс замещений. И Еврокомиссия будет этому способствовать», - сказал министр.

При этом он добавил, что также намерен в Брюсселе вести переговоры о поставках газа с европейскими энергетическими компаниями.

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Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, просроченная задолженность Украины составляет 1,549 млрд долл.

В то же время, Украина, после резкого снижения в феврале закупок российского газа в связи с обострением политического кризиса, с 1 марта вдвое увеличила суточные объемы импорта этого вида топлива.

В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубометров газа в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку - на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же стороны договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

Ранее Украина получала газ также в реверсном режиме из Польши и Венгрии и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.

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