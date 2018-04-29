Михаил Гончар: Переговоры с Россией по газу нужно вести только при участии Еврокомиссии

- Михаил Михайлович, Россия отказала Украине в скидке на газ, он с апреля может подорожать до свыше 400 долларов за кубометр. Новая власть обратилась за помощью к Еврокомиссии, которая уже заявила, что не оставит Украину в одиночестве с газовой проблемой. Какими, по Вашему мнению, должны быть первоочередные действия украинского руководства, чтобы подобная ситуация в отношениях с Россией не возникала вновь и вновь?

- Газ по 400 долларов и дороже для Украины - не новость. Газ по 268 долларов – это была своеобразная наживка для Януковича и она не могла быть долго действующей, пролонгированной, если он не будет президентом. Вот его нет, как нет и скидки. Все было вполне предсказуемо. Никто и не тешил себя иллюзиями по поводу скидки. Действия России расцениваю следующим образом – если снизилось военное давление, то сразу же следует эскалация экономического прессинга, прежде всего путем газовых рычагов. Поэтому консультации с Европейской комиссии идут и они сейчас необходимы. Вообще, нужно сделать так, чтобы дальнейшие шаги в газовых отношениях Украины и России осуществлялись только при консалтинговом сопровождении Еврокомиссии.

- Одним из вариантов выхода из газовой ситуации является возобновление реверсных поставок топлива из Европы, на что ЕС уже дал согласие. Это можно сделать в ближайшее время?

- Да. В ближайшее время будут возобновлены реверсные поставки по тем направлениям, которые уже были задействованы в 2012-2013 годах – через территорию Польши и Венгрии.

- Сейчас на повестке дня и словацкий маршрут, о выгоде которого для Украины так долго говорило прошлое правительство, но так ничего и не сделало для реализации проекта. На днях еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер сообщил, что правительство Словакии дало добро на реверсивные поставки газа в Украину. Как быстро заявленное может воплотиться в жизнь?

- Для начала нужно реанимировать переговорный процесс со словаками, опять же при участии Еврокомиссии. Предыдущее правительство, скорее, имитировало договоренности со Словакией, все закончилось проектом меморандума, а не техническим соглашением об условиях реверсных поставок. Но даже этот документ не был подписан. Ставицкий (экс-министр энергетики – УНИАН) рассказывал байки о том, что с украинской стороны меморандум подписан. Но это было так оформлено, чтобы словацкий партнер подобного не сделал, что и произошло. Теперь будет составлено техническое соглашение, которое все расставит на свои места. Для реализации проекта нужно немного времени и средств.

- О какой сумме идет речь и для каких целей?

- Необходимо будет построить короткий – буквально несколько сотен метров – соединительный лупинг и поставить газоизмерительную станцию для учета топлива. Средств понадобится от 10 до 20 млн евро, все будет зависеть от решения, которое предложат, есть несколько вариантов поставок. Деньги в этом вопросе не являются проблемой. Главное - есть готовность помочь со стороны Европейской комиссии. Да и сумма, о которой идет речь, не является неподъемной даже для «Укртрансгаза».

- Но прошлая власть утверждала, что проблема со словацким направлением напрямую связана с Россией. Выходит, это был блеф?

- Это – не блеф. В прошлом году в данном вопросе Россия лоббировала свои интересы. Образно говоря, «Газпром» манипулировал обоими субъектами договора о реверсных поставках. В большей степени представителями Украины. Но и Словакией тоже, так как у этой страны есть свои интересы в отношении «Газпрома». Прогресс в данном вопросе все же был достигнут, и обязаны мы за это не прошлому правительству и «Нафтогазу», а Европейской комиссии. Она смогла сблизить позиции сторон. Поэтому без ее дальнейших усилий мало что получится.

- На сегодня долг перед «Газпромом» за поставленный газ составляет 2 млрд долларов. Европа уже пообещала помочь с его погашением. Но Фонд национальной энергетической безопасности России заявляет о том, что «Газпром» имеет право потребовать от «Нафтогаза» 12 млрд долларов в качестве санкций за недобор газа в 2013 году. Что на самом деле представляют собой претензии России?

- Нет никакого долга. Просто надувается очередной пузырь и эта стратегия России понятна – стремление надавить на Украину. Не сомневаюсь, что будут озвучиваться еще большие цифры. Но если «Газпром» считает, что есть долг, то пусть обращается в Стокгольмский арбитраж. Существующий контракт хоть и содержит принцип «бери или плати», но механизм его применения не расписан. Это – важный элемент. Своим «долговым мечем» Россия давно размахивает, но, предъявив претензии, с которыми естественно не согласен «Нафтогаз», не запускает арбитражную процедуру. К тому же «Газпром» не выполняет свои обязательства по транзитному контракту, где зафиксировано, что он обязуется транзитировать через Украину не менее 110 млрд кубометров газа ежегодно. А на самом деле этапируется в среднем порядка 85 млрд кубов. То есть, есть с чем выйти в Стокгольмский арбитраж и Украине.

Я остерегаюсь того, что сейчас заявления о газовых долгах будут звучать массировано, пропагандистки умышленно, чтобы поставить новую украинскую власть перед необходимостью выбора по принципу – Крым или ГТС в обмен на списание долгов. Так сказать, «не зря же воевали».

- Но Европа обещает поддержку…

- Действительно, Европа уже пообещала поддержку. Но ее предоставление вероятно только в том случае, если по отношению к партнеру будем вести себя прозрачно. Посмотрим, как будет работать новая команда в энергосекторе. Крайне важно понять, что если мы хотим опереться на помощь ЕС, а нам это сейчас крайне необходимо, то нужно четко задекларировать свою позицию и не отступать с выбранного пути, не переходить на междусобойчики, которые заканчиваются, как правило, еще более жесткими соглашениями с Россией.

От Европы не стоит ждать какой-то односторонней и безоговорочной помощи, она будет предоставляться в рамках совместной работы. Сможет ли новая команда выстроить ее и устоять перед соблазном перейти к модели двухсторонних переговоров с Россией в кулуарном варианте, покажет время.

- Цена газа в Европе привязана, в том числе, к сезонному фактору. Как с учетом этого следует вести себя Украине?

- Закупки по реверсу, в первую очередь, привязаны к спотовому рынку, на котором цены изменяются разнонаправленно, причем каждый день. Но в целом закупать газ априори выгодно именно в летний период. Зимой, как правило, цены на спотовом рынке приближаются к уровню цен долгосрочных контрактов, а иногда даже превышают их на фоне максимального спроса. То есть, нужно обладать техническими возможностями, чтобы использовать эту ситуацию. Они есть. Прошлые периоды реверсных поставок показали их выгоду. Европейский рынок, где газовые контракты все больше отвязываются от нефтяных котировок, чего упорно не делает «Газпром», будет всегда привлекателен для Украины. Точно также украинские закупки будут привлекательны для Европы.

- Еще одно истерическое заявление России – возрастание угрозы поставок газа через территорию Украины. Украинская власть не раз опровергала подобные выпады Кремля, но они продолжаются. Нам есть, чем успокоить Европу?

- В Украине, действительно, более трех месяцев нестабильная ситуация – то с внутренней горячей фазой, то в виду российской интервенции. Но за это время никаких сбоев с транзитом не было. Наша газотранспортная система имеет уникальную способность – если на каком-то участке и происходит авария, то поставки газа не прерываются. Существует резервирование - всегда можно переключиться на другой трубопровод, есть подземные хранилища. Этим уже воспользовались в 2007 году, тогда Европа во время очень серьезной аварии на ГТС даже не почувствовала дискомфорта.

Но эти ответы на вызовы в России никого не интересуют, им нужно протолкнуть целесообразность «Южного потока» - якобы непонятно, что будет дальше с Украиной, поэтому нужно строить безтранзитную газотранспортную систему.

Происходящее – традиционная работа российской пропагандисткой машины. Заявления Москвы по поводу рисков – один из вариантов информационной войны, которая своей целью преследует взбудоражить европейского обывателя, но не специалиста в этой сфере. Главное содержимое российских газовых поставок в Европу - кремлевская политическая начинка. Думаю, после российской «крымской кампании», Европа пересмотрит свое отношение к российскому газу.

Не исключаю, что какие-либо инциденты все же могут быть спровоцированы Россией. Мы сейчас видим, насколько ушел «в мир иной» в своих представлениях о добрососедстве президент России, поэтому с них станется организовать аварию на газопроводе, по сути, диверсию.

- Как быстро Украина может разрубить «газовый» узел, завязанный Россией?

- Не хочу порождать ложных иллюзий - быстро разрешить все газовые вопросы с Россией не получится. Во-первых, я не вижу, кто у нас может быть в роли Македонского, чтобы разрубить «Гордиев узел». Пока еще не один из премьеров или президентов не то что не пытался разрешить, а наоборот – еще больше запутывал газовые проблемы. Достаточно вспомнить «РосУкрЭнерго» (компания была создана в июле 2004 года как посредник в поставках газа, договорённость о ее создании была заключена при участии в то время премьра Виктора Януковича, совладельцем являлся Дмитрий Фирташ – УНИАН), контракты 2009 года, Харьковские соглашения 2010 года, недавнюю скидку. В этом вопросе нужны серьезные партнеры, способные создать контрдавление на Россию. Если говорить о Европе, то есть обратная сторона медали – в ЕС нет единого голоса в энергетической политике. С каждой страной, с каждой компанией у «Газпрома» свои отношения. Вряд ли кто-то захочет жертвовать явными или скрытыми преференциями, чтобы сделать Украине хорошо, тем более «Нафтогазу» в том виде, в котором он на сегодня существует.

Украине для приведения в порядок отношений с «Газпромом» предстоит серьезная юридическая работа одновременно с консультациями с Европейской комиссией. Сейчас уникальная ситуация для этого. Другое дело – не допустить, чтобы политики создали очередную газовую схему, а желающих, к сожалению, достаточно.

Нана Черная (УНИАН)