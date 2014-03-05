Россия может потерять газовый рынок Украины, считает Порошенко

Россия может потерять газовый рынок Украины, если будет пытаться давить ценой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Украины Петр Порошенко на брифинге в Киеве.

По его убеждению, вопрос газа должен перестать быть политическим фактором воздействия на Украину. "Мне как гражданину печально, что кто-то использует газовый фактор, пытается влиять на политические решения моего государства, и потому мне безразлично, какой будет цена на газ. Если цена на газ будет очень высокая, Россия гарантированно и очень скоро вообще потеряет рынок Украины", - подчеркнул он.

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Порошенко отметил, что Украина уже нашла пути диверсификации энергопоставок. "Если это является выбором нашего партнера... Я хотел бы, чтобы мы четко понимали, что Украина не стоит с протянутой рукой, а здесь кто-то дает благо в виде газа - дешевого или дорогого. Есть равноправные отношения продавца и покупателя, и отношения должны быть взаимовыгодными. Дорого продаешь - потеряешь рынок. Дешево продаешь - потеряешь выручку. Цена должна быть справедливой и рыночной", - отметил он.

Порошенко также назвал делом чести очистить газовый рынок Украины от коррупции. "Только тогда мы будем знать, какая потребность в газе, какая справедливая цена на газ", - сказал он, отметив, что страна должна отвоевать свою независимость не только в Крыму, но и на газовом рынке.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года отменяет льготы на поставку газа Украине, объясняя это тем, что украинский партнер не выполняет ранее достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за прошлогодние поставки газа. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, просроченная задолженность Украины составляет 1,549 млрд долл.

В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубометров газа в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку - на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же стороны договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

Ранее Украина получала газ также в реверсном режиме из Польши и Венгрии и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.

4 марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан обсудил с комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером вопрос диверсификации поставок природного газа в Украину из стран Европы, которые были приостановлены в конце прошлого года после снижения «Газпромом» цены на российское топливо более чем на треть.