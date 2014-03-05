«Энергоатом» обеспечивает работу АЭС и выполняет обязательства перед партнерами

«В частности, обеспечивается функционирование систем физической защиты, безусловное выполнение требований пропускного и внутриобъектных режимов, усилен уровень охраны ядерных установок и ядерных материалов, принимаются меры предотвращения возникновения кризисных и чрезвычайных ситуаций», - говорится в сообщении пресс-службы НАЭК «Энергоатом».

«НАЭК «Энергоатом» выполняет свою главную задачу - обеспечивает безопасное и непрерывное функционирование АЭС Украины, эксплуатирует 15 атомных реакторов и производит около 50 процентов электроэнергии Украины», - отмечает пресс-служба.

Согласно сообщению, на сегодняшний день уровень безопасности и охраны действующих энергоблоков НАЭК «Энергоатом» соответствует национальным и мировым стандартам, в том числе требованиям Международной конвенции по физической защите и национального законодательства, что подтверждено МАГАТЭ и другими международными организациями.

«Все АЭС Украины на ближайшую перспективу обеспечены ядерным топливом. Поставки ядерного топлива осуществляются в рамках действующих договоров и на сегодняшний день стороны выполняют свои обязательства. Работа энергоблоков происходит в штатном режиме согласно утвержденному прогнозному балансу электроэнергии Объединенной энергосистемы Украины», - подчеркивается в сообщении компании.

Ранее российские СМИ сообщили, что в среду вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на встрече президента с членами правительства заявил, что АЭС Украины имеют запас топлива на март-апрель.

Он также сообщил, что «Росатом» обратится к МАГАТЭ с просьбой провести дополнительную инспекцию периметра безопасности украинских АЭС.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.