Нефть торгуется разнонаправленно на статистике по запасам в США

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг на фоне публикации статистики по запасам "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil выросла на 0,19% - до 107,96 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,34% и составила 101,1 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,4% - до 363,8 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы нефти вырастут на 1,33 миллиона баррелей.

При этом общие запасы бензина уменьшились на 0,7%, и составили 229 миллионов баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,3% - до 114,5 миллиона баррелей.

