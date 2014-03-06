США намерены снять ограничение на экспорт нефти для защиты союзников и разрешения кризов

Управление энергетической информации США (EIA) готово проанализировать, как американский экспорт сырой нефти может повлиять на глобальный и внутренний рынок, заявил на конференции CERAWeek в Хьюстоне руководитель управления Адам Сиемински.

Сенатор США Лиза Мурковски готовит соответствующий запрос в правительство. По ее мнению, США должны использовать свои ресурсы нефти как стратегический актив для защиты союзников и разрешения кризов: чем больше нефти и газа США будут поставлять на глобальный рынок, тем больше это будет способствовать стабилизации цен на нефть, пишут "Ведомости".

Оценка потенциала экспорта нужна для того, чтобы политики понимали основные проблемные моменты, отметил Сиемински: экспорт сырой нефти повлияет на внутреннюю перерабатывающую промышленность и объем продаж нефтепродуктов на внешних рынках.

Экспорт американской сырой нефти способен изменить механизм формирования цен на мировом рынке, убеждена министр нефти Нигерии Диензани Элисон-Мадуеке. США превратились в нетто-экспортера нефтепродуктов еще в 2011 г., но экспорт сырья из страны формально запрещен: согласно принятому в 1979 г. закону (Export Administration Act) право контролировать экспорт по соображениям национальной безопасности и внешней политики предоставлено президенту США, а другой закон (Jones Act) — от 1920 г., регулирующий морские перевозки, разрешает заход в порты только американским кораблям — построенным в США и находящимся в собственности местных граждан.

США экспортируют light sweet (WTI) и закупают для собственных НПЗ тяжелую нефть. Снятие ограничений на экспорт активно поддерживают крупнейшие глобальные трейдеры.

По прогнозу EIA, добыча нефти в США достигнет 10 млн барр. в 2017 году. Декабрьский прогноз EIA предполагал рост добычи на 800 000 барр. в день до 9,5 млн барр. в день к 2016 г., это чуть меньше исторического рекорда страны, который был установлен 1970 г. (9,6 млн барр.). В январе добыча в США составила 8,159 млн барр. в день, это самый высокий уровень с июля 1988 г. против 10,55 млн барр. в день в России и 9,7 млн барр. в Саудовской Аравии (данные EIA).