Экс-глава «Черноморнефтегаза» возглавил «Укртрансгаз»

Экс-глава госкомпании «Черноморнефтегаз» Валерий Ясюк возглавил компанию «Укртрансгаз» - оператора газотранспортной системы Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В соответствии с решением общего собрания акционеров «Укртрансгаза» от 05.03.2014 года, полномочия председателя правления Винокурова Сергея Алексеевича прекращены, на должность председателя правления избран Ясюк Валерий Николаевич», - говорится в сообщении.

Читайте также«Укртрансгаз» намерен привлечь два кредита на 800 млн грн

Справка УНИАН. Валерий Ясюк с октября 2009 года был председателем "Черноморнефтегаза", затем с мая 2013 года стал заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В мае-сентябре 2005 г. – первый заместитель председателя Совета министров Крыма. В сентябре-декабре 2005 г. - советник председателя правления НАК "Надра Украины". С декабря 2005 г. по август 2006 г. - заместитель министра топлива и энергетики Украины. В 2007-2009 гг. - начальник департамента экономической и хозяйственной деятельности Министерства обороны Украины.

ПАО «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».