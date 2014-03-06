«Нафтогаз» назначил нового главу «Укргазвыдобування»

Государственный энергетический холдинг «Нафтогаз Украины», являющий 100% собственником крупнейшего газодобывающего предприятия «Укргазвыдобування», назначил главой компании Сергея Костюка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укргазвыдобування».

«Сегодня утром глава «Нафтогаза» Евгений Бакулин представил коллективу нового руководителя компании Сергея Костюка», - сказали УНИАН в пресс-службе компании.

Как ранее сообщал УНИАН, 5 марта «Нафтогаз» назначил экс-главу госкомпании «Черноморнефтегаз» Валерия Ясюка на должность председателя правления другой своей «дочки», компании «Укртрансгаз» - оператора газотранспортной системы Украины.

Справка УНИАН. Ранее Сергей Костюк занимал разные должности в отделе управления реализации собственной продукции компании «Укргазвыдобування», однако в сентябре 2013 года прежний директор «Укргазвыдобування» Юрий Борисов уволил Костюка.

ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.