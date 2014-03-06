Аваков оценил потери бюджета от незаконных схем Курченко в 7 млрд грн

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков.

«Министерством внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мероприятий разоблачена, по оценке министерства, преступная схема ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Восточноевропейская топливно-энергетическая компания" (принадлежит Курченко С.В.)», - написал Аваков.

«Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО "Внештрансгаз", ГП "Петрол", ЧМП "Петрол-Форвардинг" и ЧП "Армада-Плюс") в течение 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд грн для их переработки как давальческого сырья и последующего "реэкспорта" за границу», - отмечает глава МВД.

В своем сообщении Аваков подчеркивает, что «фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, из-за чего бюджет потерял около 7 млрд грн».

Также глава ведомства сообщил, что с целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам топлива.

«Открыто 11 уголовных производств в Автономной Республике Крым, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ривненской областях и городе Киеве», - сообщил Аваков.

Также в сообщении министра отмечается, что во время обысков изъято 13 тыс. тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерную технику.

«Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ», - написал глава МВД.

Кроме того, как сообщает Аваков, в Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний ВЕТЭК убытков НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 1,6 млрд грн.

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Справка УНИАН. ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина», которую СМИ связывали с махинациями на рынке нефтепродуктов. Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ (конец февраля 2013 года) группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом - «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

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