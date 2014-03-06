«Нафтогаз» рассчитался с «Газпромом» за январь

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчиталась с российским газовым монополистом, компанией «Газпром», за импортированный в январе 2014 года природный газ, говорится в сообщении «Нафтогаза».

«Выполняя существующие договоренности с российской стороной и несмотря на трудное экономическое положение в стране, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставки российского природного газа в январе 2014 года», - говорится в сообщении.

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В тоже время компания не называет перечисленную «Газпрому» сумму.

«Для обеспечения стабильных поставок газа по действующему контракту с ОАО «Газпром» компания продолжит непрерывное проведение расчетов за полученный в феврале текущего года природный газ», - отмечается в сообщении «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, долг Украины перед Россией по газовому контракту составляет 2 млрд долл. США.

4 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российский газовый гигант с апреля 2014 года отменяет льготы на поставку газа Украине.

17 декабря 2013 года президент России Владимир Путин и в то время президент Украины Виктор Янукович договорились о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 с 400 долл. за тысячу кубометров.

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