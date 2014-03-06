Минэкономразвития считает, что повышение цен на газ неизбежно

Министерство экономического развития и торговли Украины считает неизбежным повышение цен на газ для населения, поскольку в стране нет средств для продолжения субсидирования этой сферы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил глава министерства Павел Шеремета.

«У нас был вариант уступить свою свободу за низкие цены на газ. Но мы выбрали свободу. И если мы смогли заплатить такую цену за свободу, то мы сможем заплатить и реальную цену за газ», - сказал министр.

При этом он отметил, что на самом деле у страны попросту нет выбора. «Мы должны быть честными. Нужно платить реальную цену. И у нас нет средств на субсидии», - сказал министр.

Ранее о возможности повышения цен на газ для населения и, как следствие, цен на коммунальные услуги заявили министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан и глава правительства Арсений Яценюк.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля Минрегионстрой отмечал, что в государственном бюджете Украины на 2014 год предусмотрено 6,7 млрд грн на погашение задолженности предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) по разнице в тарифах на газ. По состоянию на 3 февраля 2014 года задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ составляла почти 27 млрд грн.

В 2013 году предприятия ТКЭ потребили природного газа на сумму 21,5 млрд грн, а уровень расчетов составил всего 55,8% (12 млрд грн).