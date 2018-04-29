Генеральный представитель Росатома в Украине Александр Мертен: «Росатом» никогда не прекращал поставлять ядерное топливо на украинские АЭС

- Александр Александрович, в СМИ появилась информация о том, что Россия не будет выполнять свои обязательства по поставкам ядерного топлива на украинские АЭС. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию.

- Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Корпорация «Росатом» и все предприятия, которые в нее входят, несмотря на политические или другие разногласия, всегда обеспечивали выполнение взятых на себя обязательств и условий подписанных договоров. Этот принцип был и остается основополагающим в деятельности «Росатома». Мы ни на секунду не прекращали нашего сотрудничества и взаимодействия с украинскими партнерами – НАЭК «Энергоатом», госконцерном «Ядерное топливо» и другими предприятиями. Мы четко по графику выполняем все взятые на себя обязательства по поставкам ядерного топлива, оборудования, материалов, проведению работ и предоставлению услуг на украинских АЭС.

- Но прозвучала информация о том, что Россия ввела запрет на поставки ядерного топлива в Украину.

- Был запрет не на поставки, а на транзит ядерного топлива через территорию Украины в другие страны. И это предписание выдано не российской стороной, а украинской. Мы еще вначале февраля по линии МИД получили уведомление Госинспекции ядерного регулирования Украины о приостановлении перевозок ядерных материалов по территории Украины и введении временного запрета на такой вид перевозок. Уверен, что при нормализации обстановки на территории Украины, ГИЯР Украины снимет все вынужденно введенные ограничения.

Именно исходя из всего этого, «Росатом» в лице своего топливного холдинга ОАО «ТВЭЛ», начал рассматривать альтернативные пути поставок ядерного топлива нашим партнерам. Так что сообщения в отдельных СМИ о якобы существующем запрете со стороны России на поставки топлива для АЭС Украины не только не соответствуют действительности, но и носят провокационный характер, что в настоящий момент, на мой взгляд, недопустимо.

- А какова сейчас ситуация с обеспечением топливом украинских АЭС?

Украинские АЭС обеспечиваются свежим ядерным топливом согласно утвержденному графику, без сбоев. Об этом, кстати, говорится и в заявлении нашего партнера – НАЭК «Энергоатом», которое было размещено ими сегодня. Ситуация абсолютно нормальная. «Росатом» в целом и «ТВЭЛ», в частности, не давали и не собираются давать повод сомневаться в том, что все взятые обязательства будут выполнены четко и в срок. Украинские станции бесперебойно снабжаются ядерным топливом уже больше 30 лет, и за это время ни разу не было сбоев.

- Каким Вы видите дальнейшее присутствие «Росатома» в Украине?

Корпорация работала и продолжит свою деятельность в Украине. Вместе с украинскими партнерами мы реализуем важные масштабные проекты. Речь идет о строительстве завода по производству ядерного топлива в Украине, достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, сотрудничестве в энергомашиностроении. Кстати, «Росатом» выиграл тендер на достройку Х-3/Х-4 еще в 2008 году, когда премьер-министром Украины была Юлия Тимошенко. Мы продолжаем закупать украинский уран, который далее используется, в том числе, и для производства ядерного топлива для украинских АЭС. В Украине продолжает работать представительство «Росатома», которое является региональным восточно-европейским офисом корпорации, чем мы лишний раз подчеркиваем огромный объем нашей совместной работы. Еще раз хочу подчеркнуть: мы не занимаемся политикой, мы занимаемся бизнесом – взаимовыгодным и взаимополезным. И мы надеемся на то, что в ближайшее время страсти на территории Украины утихнут и ситуация стабилизируется. Мы заинтересованы в стабильной экономической ситуации в Украине.

(УНИАН)