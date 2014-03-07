Позитивные статданные из США подняли цены на нефть

08:58, 07 марта 2014
Энергетика
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Цена нефти марки Brent поднялась до 108,49 доллара за баррель, марки WTI - до 101,94 доллара за баррель.

Нефть дорожает на фоне статданных из США / comments.ua

На мировых торгах в пятницу, 7 марта, цены на нефть растут на фоне публикации позитивных статданных из США.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,36% - до 108,49 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,37% и составила 101,94 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю сократилось на 26 тысяч и составило 323 тысячи. Показатель превысил прогноз аналитиков.

Участники рынка продолжают отслеживать развитие ситуации вокруг Украины. По мнению экспертов, геополитическая напряженность поддерживает цены на нефть.

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