Позитивные статданные из США подняли цены на нефть

На мировых торгах в пятницу, 7 марта, цены на нефть растут на фоне публикации позитивных статданных из США.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,36% - до 108,49 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,37% и составила 101,94 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю сократилось на 26 тысяч и составило 323 тысячи. Показатель превысил прогноз аналитиков.

Участники рынка продолжают отслеживать развитие ситуации вокруг Украины. По мнению экспертов, геополитическая напряженность поддерживает цены на нефть.