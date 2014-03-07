Продан обсудил с главой Shell проект по добыче сланцевого газа

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан обсудил с главой американской нефтегазовой компании Shell в Украине Грехемом Тайли реализацию проекта по добыче сланцевого газа в пределах Юзовского участка на Востоке страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Министр подтвердил заинтересованность в успешной деятельности компании «Шелл» в Украине по разработке месторождений нетрадиционных углеводородов и заверил в предоставлении правительством Украины всесторонней поддержки деятельности компании», - говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что с целью более продуктивного сотрудничества украинская сторона заверила Shell в активизации работы уполномоченного органа - постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам реализации соглашений о разделе продукции.

Справка УНИАН. В мае 2012 года Shell была объявлена победителем конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на разработку Юзовского участка. Участок расположен на территории Донецкой и Харьковской областей и занимает 7886 кв. км. 24 января 2013 года «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Инвестментс (ІV) Б.В.», ООО «Надра Юзовская» и правительство Украины подписали соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в рамках Юзовского участка (СРП). Соглашение предполагает поэтапную разведку, разработку и добычу углеводородов. На первом этапе после комплексной экологической, геологической, социальной и экономической оценки территории Shell планирует пробурить до 15 поисковых скважин в течение 5 лет. На сегодня никаких промышленных работ на Юзовском участке компания Shell не ведет.

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