США в помощь Украине намерены снять многолетнее ограничение на экспорт газа

Конгресс США предложил дополнить обсуждаемый сейчас пакет санкций против России отменой ограничений на экспорт американского газа, передает Forbes.

Влиятельные представители Республиканской партии США призвали президента Барака Обаму к ликвидации бюрократических проволочек, которые препятствуют экспорту американского сжиженного природного газа ключевым партнерам США.

По мнению республиканцев, снятие ограничений поможет снизить зависимость Украины и Европы от российского раза, и, соответственно, уменьшить степень влияния России на европейском континенте.

«Данная мера нужна нам сейчас как никогда сильно», – подчеркнул главный представитель Республиканской партии в комитете сената США по вооруженным силам Джим Инхоуф. Данную позицию поддерживает и спикер палаты представителей США Джон Бейнер. Он отметил, что США «не должны вынуждать своих союзников в Европе сохранять зависимость от российского газа».

Сенатор от Ваймоинга Джон Барассо полагает, что зависимость Украины и Европы от экспорта российского газа позволяет России манипулировать регионом, используя цены на газ. «Если президент Обама действительно хочет помочь Украине и ее народу, он одобрит ускоренный экспорт газа в страну. Это поможет Украине преодолеть зависимость от российских энергоносителей и политических манипуляций Владимира Путина», – сказал он.

В США и ранее возникали споры по вопросу сильных ограничений на экспорт газа и нефти, однако раньше главными аргументами в пользу их снятия были создание рабочих мест и снижение цен на топливо для потребителей. Однако политический кризис в Украине заставляет американских политиков посмотреть на вопрос под иным углом.

Представители энергетического бизнеса не раз высказывали недовольство строгими ограничениями и скоростью, с которой Министерство энергетики США выдает разрешения на экспорт энергоносителей в страны, с которыми США не заключали договора о свободной торговле. С 2011г. министерство выдало всего шесть разрешений на экспорт. Бейнер назвал скорость выдачи данных разрешений «мучительно низкой».

США экспортируют значительное количество газа в Канаду и Мексику – страны, входящие в так называемую «Зону свободной торговли». Однако объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США крайне мал, а первый терминал для экспорта данного вида топлива в штате Аляска пока еще не достроен. Как отмечают эксперты, даже снятие формальных барьеров вряд ли изменит нынешнюю ситуацию в Украине – для экспорта СПГ США потребуется значительное время. Однако в долговременной перспективе данное решение может серьезно изменить ситуацию в стране и регионе в целом.