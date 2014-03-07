«Энергоатом» возьмет у «Ощадбанка» кредит на 300 млн грн

Государственная компания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерена привлечь у государственного «Ощадбанка» кредит в размере 300 млн грн.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на официальном портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит привлекается на 1 год. Конечный срок подписания договора - 4 апреля 2014 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в феврале текущего года «Энергоатом» привлек у государственного «Ощадбанка» кредит на сумму 400 млн грн.

В январе 2014 года компания привлекла у Государственного экспортно-импортного банка Украины кредит в размере 40 млн долл.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Читайте также«Энергоатом» обеспечивает работу АЭС и выполняет обязательства перед партнерами