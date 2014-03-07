Угрозы для поставок ядерного топлива в Украину не существует - эксперты

По словам Олега Зотеева, каждую весну в Украине решают проблему с закупкой топлива для нужд АЭС, и на данный момент сообщений о том, что разрываются какие-то контракты на поставку ядерного топлива из РФ не поступало.

"Для всех специалистов очевидно, что только российское ядерное топливо квалифицировано и сертифицировано для эксплуатации на украинских АЭС. Любые попытки заменить российское топливо на американское или французское несут с собой серьезные риски и угрозу ядерной безопасности… Но у меня есть основания надеяться на то, что дружеские и научно-технические связи между Росатомом и НАЭК Энергоатом позволят нам бесперебойно обеспечивать топливом наши АЭС", - говорит эксперт.

Мнение Олега Зотеева разделяет и Георгий Капчинский, который также не видит оснований для прекращения поставок топлива.

"Вы знаете, что у нас сегодня заключены договора на строительство завода в Смолино по производству топлива российского образца, у нас есть и другие планы, научно-технические проекты, связанные с РФ. Что же касается ядерного топлива, то мы полностью зависим от поставок с российской стороны", - говорит эксперт.

Накануне стало известно о том, что в ГИЯРУ было отменено решение о невозможности осуществления перевозок ядерных материалов через территорию Украины от 28 января 2014 года.