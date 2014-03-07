"Газпром" заговорил об отключении газа Украине
Долг «Нафтогаза» за российский газ составляет 1,89 млрд долл.
Долг Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за российский газ составляет 1,89 млрд долл.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил глава российского газового холдинга Алексей Миллер.
«Сегодня, 7 марта, был крайний срок оплаты февральских поставок газа в Украину. Платежей в счет оплаты долга «Газпром» не получил. С учетом скидки, которая действует в первом квартале, просроченная задолженность значительно увеличилась и составила 1 млрд 890 млн долл.», — сказал Миллер.
По его словам, это означает, что Украина прекратила платить за газ.
"Мы со своей стороны всегда выполняли и будем выполнять наши контрактные обязательства. Но мы не можем поставлять газ бесплатно. Или Украина гасит задолженность и оплачивает текущие поставки, или появляется риск вернуться в ситуацию начала 2009 года. О складывающемся положении дел будем информировать правительство РФ", - сказал Миллер.
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Как сообщал УНИАН, 19 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что скидка на газ и кредит в 15 млрд долл. выдается Украине с целью помочь украинскому братскому народу.
4 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» с апреля 2014 года отменяет льготы на поставку газа Украине.
25 февраля Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выплатила российскому газовому монополисту «Газпрому» 1,68 млрд долл. из общего долга за потребленный газ в 3,3 млрд долл., сформированного в 2013 году и частично в 2014 году.