"Газпром" заговорил об отключении газа Украине

Долг Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за российский газ составляет 1,89 млрд долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил глава российского газового холдинга Алексей Миллер.

«Сегодня, 7 марта, был крайний срок оплаты февральских поставок газа в Украину. Платежей в счет оплаты долга «Газпром» не получил. С учетом скидки, которая действует в первом квартале, просроченная задолженность значительно увеличилась и составила 1 млрд 890 млн долл.», — сказал Миллер.

По его словам, это означает, что Украина прекратила платить за газ.

"Мы со своей стороны всегда выполняли и будем выполнять наши контрактные обязательства. Но мы не можем поставлять газ бесплатно. Или Украина гасит задолженность и оплачивает текущие поставки, или появляется риск вернуться в ситуацию начала 2009 года. О складывающемся положении дел будем информировать правительство РФ", - сказал Миллер.

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Как сообщал УНИАН, 19 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что скидка на газ и кредит в 15 млрд долл. выдается Украине с целью помочь украинскому братскому народу.

4 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» с апреля 2014 года отменяет льготы на поставку газа Украине.

25 февраля Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выплатила российскому газовому монополисту «Газпрому» 1,68 млрд долл. из общего долга за потребленный газ в 3,3 млрд долл., сформированного в 2013 году и частично в 2014 году.

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