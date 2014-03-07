Германия готова поддержать реформы в Украине

Германия готова поддержать Украину на пути преобразований в экономике, в особенности в энергетическом секторе, заявил вице-канцлер, министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Зигмар Габриэль в ходе встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

«Стороны обсудили текущую ситуацию в Украине и необходимость проведения экономических реформ в стране. При этом вице-канцлер сделал акцент на необходимости поддержать Украину на пути преобразований экономики», - сообщили УНИАН в Департаменте коммуникаций и связей с общественностью и СМИ Секретариата Кабмина.

Как отмечается, стороны также обсудили возможности сотрудничества в энергетической сфере. «Премьер-министр подчеркнул, что Украина обладает высоким потенциалом развития энергетического сектора, и выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество Украины и стран ЕС в этой сфере будет продуктивным», - говорится в сообщении.

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Справка УНИАН. Германия является вторым государством по объемам инвестиций в экономику Украины. Вложения ФРГ составляют порядка 6,292 млрд долл. – 1,6% от общего объема прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Украину с момента обретения независимости.

В энергетической сфере Украина имеет опыт успешных коммерческих отношений с немецким трейдером – компанией RWE, обеспечивающей поставки природного газа в Украину в реверсном режиме. В частности, по прогнозам правительства, компания RWE может обеспечить объем реверса в 2014 году на уровне не менее 5 млрд кубометров. Как отмечал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан, договоренности о поставках «уже подписаны».

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