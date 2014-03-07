Госшахты увеличили убытки на 12%

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

«За январь-февраль 2014 года из государственного бюджета поступило 2,217 млрд грн на частичное покрытие расходов по себестоимости угольной продукции», - сказано в отчете.

Также в документе отмечается, что в феврале 2014 года фактическая себестоимость 1 тонны товарной угольной продукции составила 1 340,5 грн, и по сравнению с февралем 2013 года уменьшилась на 4,8%.

В то же время, в отчете министерства говорится, что в феврале 2014 года 1 тонна товарной продукции, произведенной государственными предприятиями, реализовывалась по средней цене 484 грн. По сравнению с соответствующим периодом 2013 года средняя цена тонны товарной продукции уменьшилась на 6,5%.

Как сообщал УНИАН, государственные угольные шахты Украины за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.

В конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

17 июля 2013 года Кабинет министров Украины исключил 11 шахт из перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2012-2014 годах.