Глава Минэнергоугля сообщил, в какую стоимость может обойтись Украине газ из РФ

Цена газа, импортируемого Украиной из России, во втором квартале 2014 года может составить порядка 368,5 долл. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед заседанием Кабинета министров Украины заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан

«От России мы ожидаем порядка 368,5 долл. на второй квартал», - сказал Продан.

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При этом министр отметил, что озвученная цена может быть не окончательной, поскольку, вероятнее всего, она будет спотовой.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубометров газа в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку - на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же стороны договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

4 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» с апреля 2014 года отменяет льготы на поставку газа Украине.