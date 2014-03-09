Продан планирует обсудить реверсные поставки газа в Брюсселе

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан намерен 19 марта встретиться с представителями европейских компаний и еврокомиссаром Гюнтером Оттингером и детально обсудить вопрос реверсных поставок газа в Украину из Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил перед заседанием Кабинета министров.

«Будут переговоры примерно 19 марта в Брюсселе, где я буду говорить с еврокомиссаром и компаниями», - сказал Продан.

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Он напомнил, что договоренности о реверсных поставках газа в Украину уже есть.

«У нас есть договор с компанией RWE по поставкам газа в объеме до 5 млрд кубометров. По Словакии мы можем получить порядка 10 млрд. У меня был разговор с Еврокомиссаром Оттингером - Словакия настроена позитивно. Кроме того, из разговора с Оттингером стало понятно, что мы сможем использовать так называемую формулу виртуального реверса и работать по замещению», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, просроченная задолженность Украины составляет 1,89 млрд долл.

В то же время Украина, после резкого снижения в феврале закупок российского газа в связи с обострением политического кризиса, с 1 марта вдвое увеличила суточные объемы импорта этого вида топлива.

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В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубометров газа в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку - на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же стороны договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

Ранее Украина получала газ также в реверсном режиме из Польши и Венгрии и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.