ЕС приостановит переговоры по "Южному Потоку"

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер, пишут "Вести.ru".

"Я не буду пытаться ускорить ход переговоров по поводу газовых трубопроводов, например, по "Южному Потоку". Напротив, такие переговоры будут отложены", - заявил Эттингер. По его словам, никакой необходимости срочно искать способы увеличения импорта энергии в Европу в данный момент нет. Европейские страны не боятся перебоев в поставках газа, так как зимний отопительный сезон уже заканчивается.

Напомним, что "Южный Поток" - это газопровод, по которому топливо можно поставлять в Европу по Черному морю в обход Украины и Турции. К 2018г. он должен позволить обеспечивать 15% энергии, импортируемой ЕС. Газопровод "Северный Поток" уже позволяет миновать территорию Украины по дну Балтийского моря. У Старого света есть много претензий. В частности, европейцы сомневаются в том, насколько справедлива тарифная политика "Газпрома".

Эттингер также подтвердил, что поддерживает санкции против России. В частности, речь идет о прекращении переговоров по упрощению визового режима и возможной заморозке активов отдельных лиц. Но он высказался против масштабных экономических санкций, которые бы затронули всю экономику России.