ЕК отложила принятие решения о доступе "Газпрома" к газопроводу OPAL

Еврокомиссия отложила принятие решения по вопросу о предоставлении "Газпрому" доступа к газопроводу OPAL, сообщила журналистам пресс-секретарь ЕК Сабине Бергер, передают РИА Новости.

"Причина пролонгации - необходимость прояснения дополнительных технических вопросов", - сказала она.

Предыдущий дедлайн был 10 марта.

Газопровод OPAL мощностью 36 миллиардов кубометров проходит по Германии, соединяя новую трансбалтийскую магистраль "Северный поток" с существующими газотранспортными сетями. Россия и ФРГ хотели добиться для газопровода исключений из норм третьего энергопакета ЕС, который позволяет "Газпрому" заполнять трубу не более чем наполовину.