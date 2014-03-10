ЕК отложила принятие решения о доступе "Газпрома" к газопроводу OPAL
14:11, 10 марта 2014Энергетика
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Причина пролонгации - необходимость прояснения дополнительных технических вопросов
Предыдущий дедлайн был 10 марта / REUTERS
Еврокомиссия отложила принятие решения по вопросу о предоставлении "Газпрому" доступа к газопроводу OPAL, сообщила журналистам пресс-секретарь ЕК Сабине Бергер, передают РИА Новости.
"Причина пролонгации - необходимость прояснения дополнительных технических вопросов", - сказала она.
Предыдущий дедлайн был 10 марта.
Газопровод OPAL мощностью 36 миллиардов кубометров проходит по Германии, соединяя новую трансбалтийскую магистраль "Северный поток" с существующими газотранспортными сетями. Россия и ФРГ хотели добиться для газопровода исключений из норм третьего энергопакета ЕС, который позволяет "Газпрому" заполнять трубу не более чем наполовину.
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