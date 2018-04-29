«Нафтогаз»: где взять команду спасателей

Министр топлива и энергетики Юрий Продан еще 1 марта анонсировал кадровые назначения в НАК «Нафтогаз Украины». «Да, руководство, безусловно, будет меняться», - сказал он и добавил: есть несколько кандидатур на должность главы НАК.

Экспертное сообщество зразу же назвало несколько кандидатур на этот пост. Это – возглавлявший компанию во времена премьерства Юлии Тимошенко Олег Дубина или его заместитель - Игорь Диденко.

Во-первых, потому что оба имеют опыт работы в отрасли и им не нужно время на «вхождение». Во-вторых - и Дубина, и Диденко уже общались с руководством «Газпрома». А именно газовые отношения с Россией станут наиболее проблемными в 2014 году.

Пока ни тот, ни другой публично не делали заявлений. Однако большинство экспертов уверено - Дубина вне игры. Стоит также напомнить, что у Дубины - проблемы со здоровьем, к тому же ему чудом удалось избежать тюрьмы после прихода к власти в 2010 году Януковича из-за подписания в 2009 году скандального газового договора.

«С учетом последних назначений в госкомпаниях отрасли можно говорить об определяющем влиянии Юлии Тимошенко и ее ближайшего политокружения. Таким образом, одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы «Нафтогаза» является Игорь Диденко, который уже дважды работал в компании», - заявил в комментарии УНИАН сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Он также уточнил, что именно Диденко в свое время реализовывал линию премьера Тимошенко, что как раз и вызвало противостояние с тогдашним главой компании Олегом Дубиной.

Помешать Диденко возглавить «Нафтогаз» может разве что судебное решение по делу скандально известной компании «РосУкрЭнерго», согласно которому он лишен права занимать госдолжности на протяжении ряда лет. «Но разве это сегодня проблема», - отмечает Дмитрий Марунич.

Заместители - под подозрением

Еще одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы «Нафтогаза» называют нынешнего заместителя руководителя НАК Владимира Триколича. Именно он вместе с министром Юрием Проданом принимал участие на прошлой неделе в переговорах с делегацией Международного валютного фонда.

«Понятное дело, что новых кандидатур не так и много. Поэтому вероятно и такое назначение в силу того, что Триколич был в «Нафтогазе» практически всегда независимо от того, кто его возглавлял», - заявил УНИАН директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар.

«Триколич - опытный управленец, который отлично знает «кухню» Нафтогаза и поддерживает отношения с целым рядом финансово-промышленных групп в стране», - добавил Дмитрий Марунич.

Однако эксперты считают: «нафтогазовскому» долгожителю Триколичу помешать не только возглавить компанию, но даже остаться в ней, может люстрация. В СМИ уже попала информация, что именно Триколич подписывал часть договоров, по которым компаниям Сергея Курченко - «ГазУкраина-Комммерс», «ГазУкраина-Трейдинг» - было предоставлено газа на сумму свыше 2 млрд долларов, а обязательства по поставкам до сих пор не погашены перед госкомпанией.

К слову один из примеров роли люстрации – назначение экс-главы госкомпании «Черноморнефтегаз» Валерия Ясюка на должность председателя правления «дочки» НАК - «Укртрансгаза», оператора газотранспортной системы Украины. За этим человеком - шлейф истории по закупке «вышек Бойко». Теперь его кандидатура пересматривается по требованию общественности.

Замять факт из жизни Триколича вряд ли удастся. Тем более что на прошлой неделе исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков написал на своей страничке в Facebook: милиция открыла уголовное производство по факту хищения 1,4 млрд грн. Среди подозреваемых - руководство компании «ГазУкраина-Коммерс» и должностные лица «Нафтогаза Украины». Кстати, всем должностным лицам НАК запрещено покидать пределы страны.

Кроме того, Аваков сообщил, что открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний ВЕТЭК Сергея Курченко убытков «Нафтогазу» еще на сумму 1,6 млрд грн.

И это только начало. Коррупционных схем, по которым менеджмент «Нафтогаза» высасывал соки из госкомпании, не пересчитать. Итог известен: НАК накачали миллиардными долгами. Пока нет результатов работы госхолдинга за прошлый год, но согласно отчету за 9 месяцев 2013 года «Нафтогаз» получил колоссальный убыток - 10,6 млрд грн. Кстати, НАК в 2012 году сработала в «минус» на 10,2 млрд грн.

Нужны ветераны

Вывести компанию из пике в условиях непрекращающейся российской агрессии будет чрезвычайно сложно. Нужна огромная политическая воля руководства страны и согласие ведущих финансовых промышленных групп.

Предстоит решить сразу несколько задач – возобновить реверсные поставки газа и закачать ПХГ для будущего сезона. «Необходим человек, который будет понимать, что творится на конце европейской части трубы, и что происходит со стороны российского конца трубы. Человек, который должен будет решать вопросы не в привычном формате междусобойчика: «Нафтогаз» - «Газпром», а через призму европейских подходов», - отметил Михаил Гончар.

По всей видимости, одной «спасительной» кандидатурой вряд ли можно обойтись. Скорее всего, нужна команда спасателей, в которую войдут и ветераны нефтегазового сектора, абсолютно знающие матчасть, и люди, которые могут идти в ногу со временем.

Николай Бабич, Артем Белоусов (УНИАН)