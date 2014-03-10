Польша призывает ФРГ снизить зависимость от российского газа

Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен предложить канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая в среду посетит Варшаву, снизить зависимость от поставок газа из России ради "укрепления суверенитета", пишут РИА Новости.

"Дорожающая из-за завышенных климатических амбиций европейская энергия может также означать большую зависимость от российских источников энергии, и об этом в первую очередь я буду говорить с канцлером Меркель", - сказал премьер Польши, энергетика которой основывается на угле.

Осенью 2013 года Туск заявил, что будущее польской энергетики связано с каменным и бурым углём, месторождения которого есть в Польше, а также с газом из сланцев. Глава правительства пообещал поддержку угольной отрасли, на которой основана энергетика страны. Такая линия, однако, противоречит политике Евросоюза, поощряющего переход на возобновляемые источники энергии.

Польша является одним из крупнейших мировых производителей угля, однако его производство падает на протяжении последних лет. Добыча каменного угля упала с 193 миллионов тонн в 1980 году до 76 миллионов в 2011 году. Добыча бурого угля достигла своего пика в 68 миллионов тонн в 1990 году, однако к 2011 году также снизилась до 63 миллионов тонн.

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