Цены на нефть падают в ожидании данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику во вторник на фоне ожидания участниками рынка статистики по запасам сырья на оптовых складах США от Американского института нефти (API), сообщает Прайм.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 08.51 мск снизилась на 0,06% - до 108,02 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 1,36% и составила 101,19 доллара за баррель.

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"Предполагается, что запасы нефти в США увеличились, так как происходит переход с зимних сортов топлива на летние. В производстве могут быть небольшие перерывы, что также могло привести к росту запасов", - полагает главный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти, слова которого цитирует агентство Bloomberg.

Как ожидают опрошенные Bloomberg аналитики, запасы выросли на 1,85 миллиона баррелей - до 363,8 миллиона, что может стать максимумом с декабря. Напротив, запасы горючего сократились на 2 миллиона баррелей, дистиллятов - на 450 тысяч баррелей.