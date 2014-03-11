Кабмин подготовит для ЕБРР перечень приоритетных проектов в энергетике

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины до конца текущей недели подготовит перечень приоритетных проектов, которые потребуют финансирования от Европейского банка реконструкции и развития, готового предоставить Украине кредиты на 5 млрд евро до 2020 года.

Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на итоги прошедшей 10 марта в Киеве встречи министра энергетики Украины Юрия Продана с представителями ЕБРР.

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«Во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы реализации проектов в энергетическом секторе и согласились, что для более эффективного и продуктивного сотрудничества необходимо определиться с основными направлениями и приоритетами дальнейших отношений и стратегией привлечения средств на ближайшие годы с целью реформы энергетической отрасли Украины в соответствии с европейскими стандартами», - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, глава Минэнергоугля подтвердил готовность правительства завершить все необходимые процедуры для ратификации соглашений, предусматривающих реализацию «Комплексной сводной программы повышения безопасности АЭС Украины как одной из первоочередных».

Как ранее сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов предоставить Украине кредиты на 5 млрд евро до 2020 года в рамках международной программы финансовой помощи для поддержки структурных и макроэкономических реформ.

По состоянию на 1 января 2014 года, ЕБРР взял на себя обязательства относительно предоставления 8,7 млрд евро в 321 проект в Украине. Однако в связи с обострением политического и экономического кризиса в Украине банк пересмотрел свою работу в нашей стране. В частности, 19 февраля, на фоне значительного ухудшения ситуации в нашей стране и развертывания полномасштабных боевых действий на улицах Киева, приведших к гибели почти ста человек, ЕБРР заявил о приостановке своей деятельности в Украине.

Вместе с тем, уже к концу февраля банк возобновил работу и позитивно оценил назначение Степана Кубива главой Национального банка Украины.