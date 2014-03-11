Украина сократила запасы газа до 7,5 млрд кубов

Об этом говорится в сообщении оператора украинской ГТС компании «Укртрансгаз».

«По состоянию на 9 марта 2014 г. в подземных хранилищах газа (ПХГ) ПАО «Укртрансгаз» находится 7,5 млрд куб. м природного газа», - говорится в сообщении.

Ранее экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий сообщал, что по состоянию на 20 февраля в ПХГ Украины накоплено 11,5 млрд кубометров природного газа.

Также в сообщении «Укртрансгаза» отмечается, что среднесуточный отбор природного газа из ПХГ составляет 60 млн куб. м, что на 30% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

«По состоянию на 9 марта 2014 года потребление природного газа Украиной составляет 175,9 млн куб. м в сутки», - отмечается в сообщении.

Из них, по данным компании, химическая и металлургическая промышленность потребляет соответственно 16,7 и 10,9 млн куб. м в сутки, фонды областных исполкомов - 117,3 млн куб. м в сутки.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на середину января в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины находилось 13,1 млрд кубометров газа.

Цена газа, импортируемого Украиной из России, во втором квартале 2014 года может составить порядка 368,5 долл. за тысячу кубометров вместо 268,5 долл. в первом квартале.