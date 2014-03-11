Одесский НПЗ отдали российскому банку за долги

Губернатор Одесской области Владимир Немировский заявляет о передаче Одесского нефтеперерабатывающего завода банку за долги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Немировский заявил на пресс-конференции.

По его словам, НПЗ, который был приобретен группой «ВЕТЭК» Сергея Курченко у российского «Лукойла», «отошел» банку за долги.

«НПЗ был залоговым имуществом - был приобретен за кредит ВТБ. Учитывая, что НПЗ являлся залоговым имуществом, за 300 млн долларов долга передан ВТБ», - сказал Немировский.

Напомним, сегодня и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что следователи МВД арестовали в Одессе топливо, принадлежащее одной из компаний миллиардера Сергея Курченко, руководителя группы «ВЕТЭК», которую связывают с семьей экс-президента страны Виктора Януковича.

Арест наложен на 60 тысяч тонн нефтепродуктов стоимостью около 70 млн долл.

«По всей стране мы проводим изъятие активов из выявленных преступных, по нашей оценке, схем. Изъятое топливо передаем на хранение в Министерство обороны. Актуально, правда? Пусть хранят, самое время», — написал Аваков.

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Как сообщал УНИАН, 6 марта своей странице в Facebook Аваков сообщил, что Министерство внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мероприятий разоблачило преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Восточноевропейская топливно-энергетическая компания", которая принадлежит Курченко.

25 февраля сотрудники управления борьбы с экономическими преступлениями проводили следственные действия на Одесском НПЗ в связи заявлением депутата ВР Инны Богословской о ввозе в Украину бизнесменом Сергеем Курченко контрабандных нефтепродуктов. По словам начальника отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области Владимира Шаблиенко, в настоящее время проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).