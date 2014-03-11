Польша освободит добытчиков сланцевого газа от уплаты налогов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции глава польского правительства Дональд Туск.

"Я рад, потому что во время иногда очень острой дискуссии, в которой принимали участие эксперты по вопросам охраны окружающей среды, энергетики, чиновники ряда министерств мы построили модель, которая будет больше способствовать предпринимателям, которые хотят вложить свои деньги, свое время, свои возможности в поиск, а позже и добычу сланцевого газа", - сказал он.

Глава правительства сообщил, что после завершения льготного периода налоговая нагрузка на добытчиков сланцевого газа не превысит 40%.

Туск также отметил, что власти максимально упростили бюрократические процедуры, связанные с добычей сланцевого газа в Польше, заявив, что польское государство создает лучшие условия для добычи такого топлива в Европе.

Он также отметил важность энергетической безопасности в контексте последних событий в Украине.

Глава правительства высказал надежду, что польский парламент сможет быстро утвердить предложенное Кабмином новое законодательство в этой сфере.

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Как сообщал УНИАН, польские власти ранее заявляли о планах начать коммерческую добычу сланцевого газа в 2014 году, но в последнее время появляется ряд сообщений о том, что крупные международные компании отказываются от работы в Польше.

Польша, которая обеспечивает свои потребности в газе за счет собственной добычи лишь на треть, львиную долю импортирует из Российской Федерации, зависимость от которой поляки хотят сократить за счет проектов по добыче сланцевого газа, покупки газа на спотовом рынке, а также благодаря строительству LNG терминала, который планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

Ранее американские эксперты заявляли о наличии в Польше крупнейших запасов сланцевого газа в Европе, оценивая весь объем в 5,3 триллионы кубометров газа. В то же время польские эксперты оценили запасы в 350-770 млрд кубометров при ежегодном потреблении в Польше в около 16 млрд кубометров.

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