Статданные из США снизили цены на нефть
08:28, 12 марта 2014Энергетика
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Нефть дешевеет на фоне роста запасов сырья на складах США.
Главным фактором в определении цен на нефть являются новости из Китая / comments.ua
На мировых торгах в среду, 12 марта, цены на нефть упали на фоне публикации статданных по запасам топлива в США.
Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,3% - до 108,22 доллара за баррель.
Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 1,66% и составила 99,44 доллара за баррель, передает Bloomberg.
По данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 марта, выросли на 2,6 миллиона баррелей. Данные превзошли прогнозы аналитиков.
По мнению аналитиков, в настоящий момент решающим факторов в определении цен на нефть являются новости по экономике Китая.
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