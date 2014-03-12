Статданные из США снизили цены на нефть

На мировых торгах в среду, 12 марта, цены на нефть упали на фоне публикации статданных по запасам топлива в США.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,3% - до 108,22 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 1,66% и составила 99,44 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 марта, выросли на 2,6 миллиона баррелей. Данные превзошли прогнозы аналитиков.

По мнению аналитиков, в настоящий момент решающим факторов в определении цен на нефть являются новости по экономике Китая.