Ущерб от катастрофы на АЭС «Фукусима-1» за три года превысил $100 млрд

Ущерб от катастрофы на японской АЭС «Фукусима-1» за три года составил более $100 млрд, передает «Газета.Ru» со ссылкой на японский телеканал NHK.

По данным телеканала, сумма общих издержек на данный момент составляет $107 млрд. Сумма была просчитана после сопоставления оценок ущерба, сделанных правительством страны и компанией — оператором аварийной АЭС TEPCO.

Порядка $24 млрд будут направлены на очистку территории вокруг АЭС, $11 млрд — на строительство резервуаров для радиоактивной воды и мест складирования разрушенных строительных конструкций, а $19 млрд — на утилизацию загрязненной воды.

Компенсация за последствия катастрофы на АЭС была оценена в $48,5 млрд. Отмечается, что эти данные не являются окончательными.

Ранее сообщалось, что более 15 тыс. человек подверглись облучению с момента аварии.