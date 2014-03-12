Британия усомнилась в качестве дизельного топлива из России

Великобритания расследует череду загадочных поломок дизельных автомобильных двигателей, которые могли быть вызваны использованием биодизельного топлива или дизтоплива, ввезенного из России, передает Рейтер.

Расследование может стать причиной перебоев в снабжении и повышения цен на автомобильное топливо.

Несколько сотен дизельных автомобилей сломались в конце прошлого года, в основном в северо-восточной части Англии и в Шотландии, из-за гелеобразного вещества, закупорившего фильтры. Переработчики подозревают, что холодная погода вызвала ухудшение качества топлива.

Британский институт стандартов занялся расследованием, а участники Британской ассоциации нефтяной промышленности (UKPIA) - BP, Essar, Esso, Shell, Phillips 66, Total и Valero - начали анализировать дизельное топливо, в частности показатель предела фильтруемости (FBT), определяющий температуру, при которой содержащиеся в дизтопливе парафины начинают осаждаться на фильтре.

UKPIA сообщила во внутреннем документе на прошлой неделе, что рассматривает такие параметры, как "качество биодизельного топлива, базового углеводородного топлива и процедуру смешивания продукта с другими используемыми добавками". Результаты испытаний на FBT будут проанализированы после 15 апреля, говорится в сообщении.

Дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (до 0,001 процента или 10 ppm) в Великобритании должно отвечать стандарту Европейского союза EN590, который предусматривает добавление в топливо депрессорных присадок в зимнее время года.

"Один из факторов, которому уделяется наибольшее внимание (в расследовании) - это требование ЕС добавлять до 7 процентов биотоплива во всё предназначенное для автомобилей дизельное топливо", - сообщила в декабре британская авторемонтная служба RAC.

Другая возможная причина поломок - качество импортного российского топлива: анализы нескольких партий, поступивших из порта Приморск, указали на нарушенный уровень FBT, сообщили несколько источников в отрасли.

По их словам, трудно точно установить источник некачественного топлива, так как партии от разных поставщиков смешиваются в порту до погрузки на танкеры. С другой стороны, остальные европейские страны, потребляющие большое количество российского дизельного топлива, пока не сообщали о таких проблемах.

Великобритания импортирует почти половину из потребляемых ежегодно свыше 10 миллионов тонн дизельного топлива, по данным UKPIA. Если окажется, что проблема в российском импорте, на который, по словам источников, пришлось 40 процентов потребления в прошлом году, это грозит Великобритании серьезными перебоями в снабжении.

Трейдеры также опасаются, что возможные изменения в стандарте на дизельное топливо выльются в повышение цен. Если будет введен обязательный анализ на FBT, оптовая цена может подняться на $5 за тонну, или на 0,5 процента, по мнению двух источников в отрасли.

