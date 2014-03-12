Украина заплатила России $80 млн за февральский газ

Украина оплатила 80 млн долл. из 440 млн долл. за газ, импортированный из России и потребленный в феврале текущего года, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Мы платим за газ – уже заплатили порядка 80 млн за февраль. Всего надо заплатить 440 млн. Собираем средства и платим», - сказал Продан.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что скидка на газ и кредит в 15 млрд долл. выдается Украине с целью "помочь украинскому братскому народу".

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4 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» с апреля 2014 года отменяет льготы на поставку газа Украине.

25 февраля Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выплатила российскому газовому монополисту «Газпрому» 1,68 млрд долл. из общего долга за потребленный газ в 3,3 млрд долл., сформированного в 2013 году и частично в 2014 году.

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