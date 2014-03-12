Украина в этом году закупит около 27-30 млрд кубов российского газа

Украина планирует закупить у Российской Федерации порядка 27-30 млрд кубометров газа в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Закупим порядка 27-30 млрд кубометров», – сказал Продан.

При этом, отвечая на вопрос о том, будет ли Украина платить штраф за недобор газа, Продан сказал: «Нет».

Читайте такжеУкраина сократила запасы газа до 7,5 млрд кубов

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2013 году сократила импорт газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Украина, которая 17 декабря 2013 года получила от своего главного поставщика природного газа - российской компании «Газпром» снижение его цены на треть, до 268,5 долл. за 1 тысячу кубометров, с 1 января 2014 года не осуществляет закупки газа на рынках Европы. При этом общий импорт природного газа по итогам 2013 года с территории стран ЕС составил 1,977 млрд куб. м.

Читайте также«Газпром» с апреля отменяет льготы на поставку газа Украине