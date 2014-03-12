Польша предлагает Евросоюзу совместно закупать газ в России

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом глава польского правительства Дональд Туск сказал сегодня в эфире Польского радио.

"Чтобы Европа создала систему общих закупок газа, не когда каждая страна отдельно договаривается о поставках и Россия может это "разыгрывать", а ЕС покупает газ, который потом распределяет между государствами-членами в зависимости от их потребностей. Тогда никто, в том числе Россия, не сможет легкомысленно относиться к такому крупному клиенту, который покупает такое огромное количество газа", - сказал Туск.

Он назвал это одной из возможных мер, которые позволят уменьшить энергетическую зависимость от России и о чем стоит говорить с Германией и другими государствами Евросоюза.

По словам Туска, польский опыт диверсификации поставок энергоносителей подтверждает, что можно эффективно уменьшить зависимость от России. "Диверсификация возможностей газа и нефти привела к тому, что мы не должны поддаваться ни на один политический шантаж", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе Туск заявил, что во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель планирует, среди прочего, обсудить вопрос зависимости ФРГ и в целом ЕС от поставок энергоносителей из России. По его словам, эта тема стала еще актуальнее в связи с последними событиями в Украине.

Евросоюз ежегодно потребляет около 485 млрд кубометров газа, и около трети из этого объема покупает в России.

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