Транзит российского газа через Украину сократился на 9%

Транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в январе-феврале 2014 года сократился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 12,2 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз» - монополиста по транспортировке и хранению природного газа в Украине.

Также в сообщении отмечается, что поставки природного газа для потребителей Украины в феврале 2014 года составили 5,6 млрд куб. м, что на 2% меньше, чем в феврале прошлого года.

«Газотранспортная система Украины работает надежно и выполняет все возложенные на нее функции, в том числе обеспечивается бесперебойная транспортировка природного газа отечественным потребителям, своевременно и в полном объеме выполняются заявки ОАО «Газпром» относительно транзита природного газа в страны Европы», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, по итогам 2013 года увеличился на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.

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В 2012 году транзит российского газа через территорию Украины сократился до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя 2011 года.

