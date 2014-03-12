Цена импортного газа для Украины в феврале составила $268,5

Средняя цена газа, который Украина импортировала в феврале 2014 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), по сравнению с январем снизилась в полтора раза до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 398,14 долл. за тысячу кубометров, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли.

«Минэкономразвития предоставляет информацию о фактической цене реализации для газа природного за февраль 2014 года, которая составляет 268,5 долл. США за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

9 января 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» подписали дополнительное соглашение по определению коэффициента, позволяющего обеспечить цену газа для Украины в первом квартале текущего года в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров.

Однако в феврале Минэкономразвития предоставило информацию о средней цене на импортированный газ в размере 398,14 долл за тыс. кубометров, объяснив это тем, что показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа, растаможенного в январе 2014 года, рассчитаны с учетом цены на природный газ, приобретенный НАК "Нафтогаз Украины" в декабре 2013 года в соответствии с условиями контракта.