"Газпром" хочет открыть свой офис в Крыму - СМИ

В Крым прибыла делегация российского ОАО "Газпром" в составе 11 человек. Ее возглавляет заместитель председателя правления, член Совета директоров "Газпрома" Виталий Маркелов, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на источник в крымском правительстве.

По информации источника, один из обсуждаемых сегодня вопросов - открытие офиса "Газпрома" в Симферополе, возможно, на базе ГАО "Черноморнефтегаз".

Проводником по властным кабинетам в Крыму для "газпромовских" специалистов выступает лично первый вице-премьер правительства автономии Рустам Темиргалиев. Завтра утром делегация намерена вернуться в Москву.

Напомним, экс-руководитель "Черноморнефтегаза" (2001-2006) Игорь Франчук на своей странице в Facebook написал: "Российскую монополию очень настораживали темпы освоения Азовского и Черного моря с 2001 по 2006 гг. С 600 млн м3 газа в 1,2 млрд в добыче, резкий прирост запасов: нашли на Субботино нефть и газ. Подали с Hunt oil (USA) совместную заявку отвести и затем участвовать в первом честном конкурсе с Прикерченского площади (12,7 тыс. км2). Мы начали сотрудничать с лидером по глубокой воде Petrobras (Бразилия), подписали с австрийской OMV по западному шельфу. Если бы эти проекты заработали - Украина стала бы не только себя обеспечивать, а стала бы серьезным партнером России на энергетическом рынке в Европе.

<...> У нас все эти годы вопрос добычи на шельфе находились под негласным кураторством России. К большому сожалению, эти кураторы больше тормозили процесс и мешали установлению партнерства с Россией. Для меня это всегда вопрос, ведь лучше вместе заработать, чем постоянно устраивать газовые войны, от которых содрогается вся Европа. Крымский вопрос - это чистая экономика. Как Сирия, только маленькая".