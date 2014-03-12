ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в 2014 году

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает роста мирового спроса на нефть в 2014 г. на 1,14 млн б/с до 91,14 млн б/с. Об этом говорится в ежемесячном обзоре картеля, пишут "Вести.ru".

Согласно пересмотренному прогнозу нефтяной спрос будет на 50 тыс. баррелей в сутки выше прежних оценок.

При этом спрос на нефть в странах-членах ОПЕК в текущем году прогнозируется на уровне 29,7 млн б/с, что на 100 тыс. б/с выше февральского прогноза.

В странах, не входящих в ОПЕК, добыча нефти вырастет на 1,3 млн б/с до 55,49 млн б/с.

ОПEК зафиксировал незначительное повышение цены в феврале на 70 центов до $105, чему способствовали такие факторы, как холодная погода, перебои с поставками и геополитическая напряженность, говорится в ежемесячном отчете организации.

Спрос на нефть по итогам за 2013 г. был пересмотрен в сторону повышения на 70 тыс. баррелей до 1,05 млн баррелей в сутки.

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