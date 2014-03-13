Цены на нефть растут после падения накануне

На мировых торгах в четверг, 13 марта, цены на нефть растут после снижения в среду, 12 марта, на статданных из США.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,33% - до 108,38 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,36% и составила 98,34 доллара за баррель, передает Bloomberg.

В среду цены на нефть снизились на фоне роста запасов топлива в США (свыше прогноза аналитиков).

Эксперты полагают, что рост запасов указывает на перенасыщенность рынка.