США на фоне ситуации в Украине впервые за 24 года продадут нефть из стратегического запаса
События в Украине вызвали призывы к использованию растущих энергоресурсов США для снижения зависимости Европы и Украины от России.
США продадут 5 млн баррелей нефти из стратегического запаса, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Economic Times.
По словам представителя Министерства энергетики США Билла Гиббонса, проверка планировалась в течение нескольких месяцев и вызвана значительными изменениями в системе. Гиббонс отметил, что тестовая продажа необходима для «правильной оценки возможностей системы в случае ее выхода из строя».
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В последний раз США производили продажу нефти из стратегических запасов в 1990 году - во время военной операции в Ираке.
Между тем, нефтетрейдеры отмечают, что события в Украине вызвали призывы к использованию растущих энергоресурсов США для уменьшения зависимости Европы и Украины от российского природного газа.