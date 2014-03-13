«Ривнеоблэнерго» привлечет кредит у «Альфа-банка» на 230 млн грн

Энергоснабжающее предприятие «Ривнеоблэнерго», принадлежащее компании VS Energy International (Нидерланды), по результатам тендерных торгов выбрало «Альфа-банк» для привлечения двух кредитов на общую сумму 230,3 млн грн.

Об этом говорится в сообщении «Ривнеоблэнерго» на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, первый кредит в размере 8,314 млн долл будет рассчитываться по курсу НБУ на 24 февраля 2014 года по 8,938 грн/долл, что соответствует сумме 74,3 млн грн. Второй кредит - 156 млн грн.

При этом компания не сообщает цели, на которые привлекаются кредитные средства.

Конечный срок подписания договора — 9 апреля 2014 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале февраля 2013 года американская корпорация AES согласилась продать 89,12% акций «Киевоблэнерго» и 84,56% акций «Ривнеоблэнерго» компании VS Energy International.

Американская корпорация AES выручила в результате продажи «Киевоблэнерго» и «Ривнеоблэнерго» компании VS Energy International 113 млн долл.

Справка УНИАН. «Ривнеоблэнерго» обслуживает 404 тыс. потребителей Ривненской области и 27 тыс. км линий электропередач.

VS Energy International — один из крупнейших в Украине собственников ряда областных энергоснабжающих предприятий. Контролируется российским бизнесменом Александром Бабаковым.

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