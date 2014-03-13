В Крыму хотят отдать добычу нефти и газа Газпрому

Об этом сказал в интервью РИА Новости спикер Верховного совета Крыма Владимир Константинов.

"Нужно чтобы добычей нефти и газа занималась Россия, "Газпром". Это не наша тема", - сказал он.

Читайте такжеКрымские сепаратисты заявили права на "Артек"Также Константинов рассказал, как власти Крыма рассчитывают решить вопрос ресурсозависимости от Украины.

"Если говорить об энергетике, мы сможем полностью перейти на российские сети максимум через два года - это первая стадия. Очень большой комплекс проблем будет решен после строительства транспортного перехода через Керченский пролив - это займет четыре года. Крым получит резервный источник воды, электроэнергии, коридор для железнодорожного и автомобильного транспорта", - заявил он.